“Die Baustelle steht Kopf” – Akrobatik-Zirkus-Familien Show

Eliszis Jahrmarktstheater Stuttgart Höhenpark Killesberg, 70192 Stuttgart

Eigentlich sollte die Baustelle heute fertig werden, doch Nino findet unzählige Möglichkeiten sich anderweitig zu beschäftigen. Für jedes Werkzeug findet er eine akrobatische Alternative zum üblichen Gebrauch. Erleben Sie faszinierende Akrobatik, lustige Sketche und mitreißende Tanzeinlagen.

Breakdance, Akrobatik, Comedy für die ganze Familie.

Geeignet für Kinder und Erwachsene von etwa 4 bis 99 Jahren.

Wir möchten darauf hinweisen, dass sich unsere Vorführungen in der Regel nicht nur speziell an sehr kleine Kinder richten, sondern Menschen jedes Alters erfreuen können.

Info

Eliszis Jahrmarktstheater Stuttgart Höhenpark Killesberg, 70192 Stuttgart
Theater & Bühne
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