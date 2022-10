“Duo Luna Tic” mit ihrem Programm “On Air”

Claire aus Berlin und Olli aus Ost-Paris (oder doch eher aus Genf …), zwei Frauen, die auf der Bühne unterschiedlicher nicht sein könnten, begleiten sich auch in ihrem neuesten Bühnenprogramm wieder gegenseitig am, auf, neben und unter dem Klavier.

Klavierakrobatikliederkabarett wäre wohl die richtige Bezeichnung der Show, die die Beiden auf die Bühne zaubern.

Diesmal steht „Erlebnis-Radio“ auf dem Programm. Das Ding, um das sich alles dreht, ist ein Radiomikrofon, welches sich Claire und Olli für ganz wenig Geld ersteigert haben. Die Idee wird sofort umgesetzt, die Bühne wird zum Studio und schon machen zwei außergewöhnliche Frauen Radio, wie man es noch nie gehört und gesehen hat. Mit leisen und lauten Chansons voller Herz und Schmerz sind die beiden live mit ihrem „Radio Luna-tic“ für ihre Hörer ON AIR, auf Sendung. Es gibt Megahertz, Funksturm, Funkstille und Mikrowellen..., eine Radiostation voller Witz und Emotionen und immer außer Rand und Band!

Dass „On Air“ sehr authentisch auf das Publikum wirkt liegt letztlich an der Vielseitigkeit der beiden Damen, die sich aus ihren Biographien ergibt. Stèphanie Lang besuchte, mit einem seriösen Beruf als Grundschullehrerin in der Tasche, die Scuola Teatro Dimitri. Dort begann sie kleine Konzerte zu geben, gemeinsam mit ihren Schulfreunden. Sie besuchte die Philippe Gaulier - Clown Ausbildung in Paris, Flamenco-, lindy hop und Gesangs-Kurse.

Judith Bach´s erste Rolle war das Schaf im Krippenspiel. Spielerfahrungen sammelt sie u.a. mit Wanderbühne Dr Eisenbarth, Compagnia Dimitri, „Luschtiger Dienstag-Crew“, lernt Filmschauspiel und Hörbuchsprechen in Köln, Clownerie bei Pierre Byland und entdeckt die Stimme neu bei Margaret Pikes. Mit dem Schauspieldiplom der Scuola Dimitri (2006) im Rucksack, gründet sie zusammen mit Stéfanie Lang das Duo Luna-Tic.

Seither touren sie als Claire und Olli durch die große Welt der Kleinkunstszene. Stéfanie Lang und Judith Bach wirken nach zehn gemeinsamen Jahren wie alte Eheleute, nur schlimmer. „On Air“ - ein Feuerwerk an Kleinkunst.