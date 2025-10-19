“Infinity Circus” – die urbane Zirkusshow von Floor LegendZ

"Infinity Circus - Eine wunderbare Reise durch Raum, Zeit, Energien, Emotionen und Universen."

Erleben Sie wunderbare neue Dimensionen von Tanz und Theater. Weltklasse Breakdance, atemberaubende Akrobatik, harmonische Choreographien, wilde Drehungen mit dem Cyr-Wheel und auf dem Kopf. Noch nie dagewesene Verschmelzungen aus urbanem und zeitgenössischem Tanz, Theater und Circus. Mit Leidenschaft, Leichtigkeit und viel persönlichem Charakter präsentiert die internationale Gruppe Floor LegendZ eine beispiellose Mischung aus Breakdance, Akrobatik und Comedy.

Eine 90-minütige Reise, in der Tanz, Musik und Humor zu einem unvergesslichen Erlebnis verschmelzen. Hypnotisierend, mitreißend und verzaubernd! Garantierte Begeisterung durch alle Altersklassen.