“Living Elvis - Mein Leben für den King” Songs & Stories – Mehr als eine musikalische Lesung von Nils Strassburg

Der Name Nils Strassburg steht seit Jahren für energiegeladene Bühnenabende im Zeichen von Elvis Presley. Mit Tourneen durch u.a. Deutschland, Frankreich, Österreich und die Schweiz sowie Auftritten in renommierten Häusern hat sich der gebürtige US-Amerikaner als einer der profiliertesten Elvis-Interpreten weltweit etabliert. Nun zeigt er sich von einer neuen, überraschend persönlichen Seite.

Mit Living Elvis – Mein Leben für den King – Songs & Stories bringt Nils Strassburg sein autobiografisches Buch erstmals in Form einer musikalischen Lesung auf die Bühne. In einem bewusst intimen Rahmen entsteht ein Format zwischen Konzert, Lesung und lebendiger Unterhaltung.

Im Mittelpunkt steht nicht nur die Musik, sondern die Geschichte dahinter: Wie wird aus einer Faszination eine Lebensaufgabe? Wie lebt man mit einem Idol, das größer ist als man selbst? Und was passiert eigentlich hinter der Bühne, wenn das Scheinwerferlicht ausgeht?

Strassburg liest aus seinem Buch, erzählt mit Selbstironie von ersten Auftritten, Zweifeln und Umwegen, von Familie und von den Momenten, in denen das Leben selbst die besten Pointen schreibt. Musikalisch wechseln sich bekannte Klassiker und selten gespielte Titel in neuen, reduzierten und persönlichen Arrangements ab. Dabei entsteht eine Atmosphäre, die gleichermaßen berührt und zum Lachen bringt.

Songs & Stories ist keine klassische Lesung und kein gewöhnliches Konzert. Es ist ein persönlicher Abend voller Musik, Humor und ehrlicher Einblicke – eine Begegnung mit dem Menschen hinter der Show und eine neue Perspektive auf das Phänomen Elvis.