MACKEFISCH – das sind musikalische Vieleskönner, die im deutschsprachigen Musikkabarett gerade für frischen Wind sorgen.

Das Mannheimer Duo aus Lucie Mackert und Peter Fischer wurde 2021 Förderpreisträger des Kleinkunstpreis Baden-Württemberg, bekam den Walther-von-der-Vogelweide-Preis verliehen und gewann mit dem Titel „Generationengerechtigkeit“ den „Funny for Future Jurypreis“ des Unterhaus Mainz. Kein Wunder: Bissig, frech, poetisch und urkomisch sind die Texte, mitreißend klingt dazu die Musik der beiden – der Virtuose am Klavier und die Multi-Instrumentalistin an der selbstgebauten Koffertrommel variieren gekonnt zwischen mitreißenden Rhythmen, eingängigen Melodien und zweistimmigem Gesang zum Dahinschmelzen.

Mit Händen und Füßen sträuben sich die beiden Wortakrobaten gegen die Apocalypse und schleudern ihr trotzig den ohrwurmtauglichen Soundtrack unserer Zeit entgegen. Voll ironischer Poesie und guter Laune widmen sie sich dem Zustand der Welt in ihrem zweitem Programm: „Harmoniedergang“.

Mehr Informationen: www.mackefisch.de

Freitag, 25. November 2022

