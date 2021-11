“Philosophier mit mir!”

Ein Stück Bühnenpoesie über alles, was im Leben wichtig ist. Harry Kienzler trägt in gereimter und ungereimter Form Gedanken vor zu den großen Fragen: Wie wollen wir leben? Warum müssen wir sterben? Wie handeln wir gerecht? Und was machen wir eigentlich die ganze Zeit dazwischen? Im Stile der alten Meister Goethe, Schiller und Heinz Erhardt geht er auf Erkundungstour durch die Höhen und Tiefen der menschlichen Existenz.

Dabei reimt, rappt, singt, dichtet, spricht und macht Harry Kienzler alles Mögliche und Unmögliche.Auch konsumierbar für Nicht-Philosophen.

Kartenvorbestellungen unter https://www.vorstadttheater.de/index.php/kontakt