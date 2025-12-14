“Songs of Freedom“ (presented by HMDK Stuttgart)

Ein Motto, das ganz individuell und kollektiv zugleich angelegt werden kann.

Freiheit bedeutet für alle etwas anderes, drückt sich unterschiedlich aus, hat eigenes Vokabular, gemeinschaftliche Ziele und so viel mehr. Die Studierenden der Jazz/ Pop Gesangklassen von Fola Dada, Michelle Walker und Angele Wiedemer kreieren einen spannenden Abend voller Stimmgewalt. Genres werden übergreifend eingesetzt und die verschiedenen Facetten des Ausdrucks werden sichtbar.

Begleitet werden die Sängerinnen und Sänger von der für diesen Abend ausgewählten Begleitband.