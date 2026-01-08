Stuttgarter Konzertblog präsentiert sich im Merlin erstmals mit einer Ausstellung

Vom 01. August bis 02. Oktober präsentiert der Gig-Blog unter dem Motto „The Gig-Blog is Present“ eine Auswahl von Konzertfotos und Zitaten aus Konzertberichten. Aus knapp 50.000 Fotos, die seit 2009 entstanden sind, haben zwölf Gig-Blog-Fotografen ihre Lieblingsfotos ausgewählt. Autor:innen reichern die Ausstellung mit ihren griffigsten Zitaten aus 2.500 Konzertberichten an.

Der Gig-Blog ist anwesend. Überall, wo Live-Musik passiert – vom Stadion-Event bis zum geheimen Underground-Gig. Seit 17 Jahren dokumentiert er die Vielfalt der Konzertszene in der Region Stuttgart. Das Spektrum der ausgestellten Fotos reicht von Superstar-Portraits bis zu Action-Fotos aus schwitzigen Live-Clubs.

Eröffnet wird die Ausstellung mit dem Start des KLINKE-Festivals am 1. August im Kulturzentrum Merlin. Sie wird während des gesamten Festivals bei freiem Eintritt im Merlin Café zu sehen sein. Danach läuft sie weiter bis zum 2. Oktober, wo sie im Rahmenprogramm des nächsten Gig-Blog Pop Quiz beendet werden wird.

Ausgestellt werden Fotos von Patrick Grossien, Michael Haußmann, X-tof Hoyer, Ralph Pache, Dominic Pencz, Reiner Pfisterer, Steffen Schmid, Martin Schniz, Holger Vogt, Michael Weiß, Oliver Wendel und Marx XembraceX. Kuratiert wird die Ausstellung von Thomas Olze und Bertram Pfisterer.