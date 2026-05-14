“The Lion inside” by Rachel Bright

Für Kinder von 6 bis 9 Jahren.

Habt ihr schon einmal einen brüllenden Löwen gesehen? In unserer Geschichte wünscht sich eine kleine Maus, so stark und bewundert zu werden, wie der große König der Löwen. Am Ende findet sie den besten Freund, den sie sich immer gewünscht hat… Die Geschichte wird in englischer Sprache vorgelesen.

Zusammen lernen wir neue Wörter, sprechen über das Buch und danach wird mit Papier und Farben gebastelt und gemalt.