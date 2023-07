WildOne bieten mitreißende Covermusik der Extraklasse.

Zwölf Herzen, die für die Musik und speziell für handgemachten Rock, Funk und Soul schlagen und deren Rhythmen sich auf der Bühne zu einem gemeinsamen Herzschlag vereinen: Das ist WildOne, die außergewöhnliche Coverband aus dem Ostalbkreis.

Pure Leidenschaft und facettenreiches Können zeichnen die Formation aus und heben sie aus der Masse der Livebands deutlich heraus. Egal ob beim mehrstimmigen Gesang, in der 4-köpfigen Brass-Sektion, an den Drums, den Saiten oder den Tasten, – sie lieben einfach, was sie tun!

Seit 2018 rocken die Musikerinnen und Musiker die großen und kleinen Bühnen Süddeutschlands. Dabei begeistern sie mit mitreißender Spielfreude und einer vielseitigen Liedauswahl, die unter die Haut und direkt ins Blut geht.

Sei live dabei und: Be a WildOne!

Für das leibliche Wohl wird natürlich dazu passend auch gesorgt.