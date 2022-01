„… meine begehrlich Hand nach dem Osten Russlands auszustrecken.“

Sibirien und das Linden-Museum – eine kritische Würdigung

Die Sibirien-Sammlungen des Linden-Museums sind nicht in den Dauerausstellungen vertreten. Doch durch internationale Kooperationen und die Ausstellung „Schamanen Sibiriens: Magier, Mittler, Heiler“ (2008/09) fanden sie in den letzten Jahren verstärkt Beachtung. Mehrere hundert Objekte aus Jakutien bilden den Kern der Sammlungen, ergänzt durch einen kleinen Fotobestand. Der Vortrag beleuchtet den historischen Hintergrund nicht nur von Graf von Lindens Interesse an Sibirien, problematisiert Erwerbskontexte und fragt nach der Bedeutung der Sammlungen aus heutiger Sicht.

Eintritt: EUR 6,-/4,-/GEV-Mitglieder und Schulklassen frei

Anmeldung bis Mittwoch vor der Veranstaltung, 13 Uhr: gev@lindenmuseum.de

Referentin: Dr. Annette Krämer, Linden-Museum Stuttgart