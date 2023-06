„100 Minuten IT“

Recruiting heute und die Chancen für einen Quereinstieg in die IT Wie Algorithmen und KI unser Leben bestimmen und was wir darüber wissen sollten

Wir laden Sie herzlich zu unserer landesweiten Veranstaltung am 12. Juli 2023 von 17:00 – 18:40 ein!

Wir fragen nach dem Einfluss von Algorithmen und Künstlicher Intelligenz auf unser Leben, auf die Zukunft der Arbeitswelt sowie welche Rolle sie im Recruiting-Prozess spielen und wie wir sie nutzen können. Schließlich gibt es noch Einblicke in das Quereinsteigenden-Programm „Future in IT“ (FIT) der Bechtle AG.

Vortrag „Wie Algorithmen und KI unser Leben bestimmen und was wir darüber wissen sollten: Entdecke die Macht der Algorithmen und Künstlicher Intelligenz!“

In unserer heutigen Welt begegnen wir ständig Algorithmen und Künstlicher Intelligenz. Doch was genau verbirgt sich hinter diesen Begriffen? Was bedeuten sie für die Zukunft der Arbeitswelt und für unseren Alltag? Und wie können wir uns darauf vorbereiten? In diesem Impulsvortrag zeigt Manuela Rukavina praxisnah und verständlich, wie Algorithmen und KI generiert werden und welche Herausforderungen in Bezug auf Datenqualität und Chancengerechtigkeit bestehen. Dabei geht sie auch auf die ethischen Aspekte dieser Technologien ein, auf Risiken und Chancen und gibt wertvolle praktische Tipps, wie Sie diese Technologien verantwortungsbewusst einsetzen und nutzen können. Sie können Ihre Kompetenzen erweitern und somit wirksamer die Zukunft der digitalen Welt gestalten. Lassen Sie sich inspirieren und entdecken Sie die Kraft der Algorithmen und KI!

Referentin Manuela Rukavina ist Soziologin, systemische Coach und Anwenderin der Positiven Psychologie.

Vortrag „Mythos KI - Chancen und Risiken für Bewerberinnen?“

Die künstliche Intelligenz (KI) gewinnt in unserer heutigen Welt exponentiell an Bedeutung und kommt auch im Recruiting-Prozess von Unternehmen vermehrt zum Einsatz. Doch welche Chancen und Risiken bringt dies für Bewerberinnen mit sich? Von Job-Matching über Robot-Recruiting bis hin zu Chatbots - in diesem Vortrag erfahren Sie, was Sie als Bewerberin wissen sollten und wie Sie trotz der zunehmenden Rolle von KI im Recruiting erfolgreich sein können.

Als Expertin im Bereich Recruiting und Employer Branding nutzt Referentin Roanne Yee ihre persönliche Leidenschaft für Technologie und Kreativität, um Top-Talente auf dem Markt zu finden und zu gewinnen. Mit ihrer mehrjährigen Erfahrung bei Startups und internationalen digitalen Agenturen hat sie es sich zum Ziel gesetzt, eine starke und nachhaltige Arbeitgebermarke sowie eine Candidate-First-Journey zu gestalten. Derzeit leitet sie das Talent Acquisition für das Health Tech Unternehmen Liebscher & Bracht in Frankfurt.

Einblick in das „Quereinsteigenden-Programm „Future in IT“ der Bechtle AG

Das Bechtle Quereinsteigenden-Programm „Future in IT“ (FIT) ermöglicht Interessierten einen Einstieg in die Zukunftsbranche IT. Der Impulsvortrag stellt Hintergründe und Ablauf des Programms vor. Er zeigt anhand konkreter Erfolgsgeschichten, wie sich Frauen mit verschiedensten Hintergründen im Unternehmen persönlich und fachlich weiterentwickeln können.

Julia Loza Roger leitet das Bechtle Quereinsteigenden-Programm „Future in IT“ (FIT). Sie hat an der London School of Economics einen Master in Social and Organisational Psychology absolviert und als Unternehmensberaterin Transformationsprozesse bei Mittelständlern und Großkonzernen unterschiedlichster Branchen begleitet. Sie ist als Coach und Wirtschaftsmediatorin ausgebildet und auf Personal- und Führungskräfteentwicklung spezialisiert.

