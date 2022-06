Wir laden Sie herzlich zu unserer landesweiten Veranstaltung „100 Minuten IT – Warum sich ein Quereinstieg in die IT lohnt“ am 20. Juli 2022 von 17.00 – 18.40 Uhr ein!

Wir wollen uns anhand verschiedener Facetten den Fragen stellen, wie ein Quereinstieg in die IT gelingen kann und warum er sich lohnt.

Die Kontaktstellen Frau und Beruf Baden-Württemberg laden gemeinsam mit den Digital Media Women Bodensee-Oberschwaben zu einer landesweiten Veranstaltung am 20. Juli 2022 von 17.00 – 18.40 Uhr unter dem Titel „100 Minuten IT – Warum sich ein Quereinstieg in die IT lohnt“ ein.

In der Veranstaltung nähern sie sich anhand verschiedener Facetten der Fragen, wie ein Quereinstieg in die IT gelingen kann und warum er sich lohnt.

Sie starten mit einem Impulsvortrag von VAERK mit dem Titel „Megatrends in der Arbeitswelt“. Die studierte Wirtschaftspsychologin, Co-Founderin von vaerk und Doktorandin Pauline Weritz gibt einen motivierenden Impuls und Querschnitt zu den aktuellen Megatrends in der Arbeitswelt.

Daran anschließend gibt die Quartiersleitung der Digital Media Women Bodensee-Oberschwaben Dr. Steffi Huber einen kurzen Überblick über IT-Berufe.

Dann kommen Quereinsteigerinnen in der IT zu Wort. Von ihren persönlichen Erfahrungen berichten die Gründerin und Geschäftsführerin der Blackpin GmbH Sandra Jörg, die Produktmanagerin bei einem IT-Dienstleister Sabine Wolz und die Fachexpertin für Compliance und Exportkontroll bei der AEB SE Stuttgart Olga Pramberger.

Die Beraterin der Kontaktstelle Frau und Beruf Neckar-Alb Britta Götzendorfer schließt mit einem praktischen Impuls zum Mitmachen unter dem Titel „Meine digitalen Kompetenzen“ ab.