„1989 - Europas Schicksalsjahr? 30 Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs“

Am 5. April 1989 fand in Warschau ein runder Tisch statt, an dem zum ersten Mal in einem kommunistischen Staat auch Oppositionellen gestattet wird an den nächsten Wahlen teilzunehmen. Dies löste einen Dominoeffekt in Osteuropa aus.

Im Mai wird in Ungarn der Zaun zu Österreich demontiert, am 9. November fällt die Berliner Mauer, am 25. Dezember wird der rumänische Diktator mit seiner Frau hingerichtet. In dem Vortrag werden Hintergründe und Folgen dieses Prozesses beleuchtet. Der Referent kommt aus Rumänien und hat den blutigen Volksaufstand in Temeswar als Augenzeuge miterlebt. Wie sieht es nun nach dreißig Jahren in Osteuropa aus? Welche Bedeutung hat das Gedenken heute?