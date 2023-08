„3erlei“ – Bildhauerei, Malerei und Fotografie

3erlei heißt die neue Ausstellung, die Sie vom 10. September bis zum 8. Oktober im Wasserschloss Bad Rappenau erwartet.

Und dies ist wörtlich zu verstehen, denn gleich aus 3 unterschiedlichen Sparten der darstellenden Kunst, Bildhauerei:Reinhard Hemmer, Malerei: Klaus Maschanka und Fotografie: Karl Schramm, zeigen die 3 ein breites und vielfältiges Spektrum Ihres Schaffens, ganz nach der Devise„alle guten Dinge sind 3“.

STATEMENT zu Reinhard Hemmer: Der aus Bad Rappenau-Grombach kommende Reinhard Hemmer begann zunächst eine technische Ausbildung und lernte später den Beruf des Heilerziehungspflegers. Nach zahlreichen Auslandsaufenthalten in den achtziger Jahren auf dem afrikanischen Kontinent, als technischer Missionar in Kenia, Uganda und demKongo, arbeitete er seit 2016 als künstlerischer Betreuer in der Leitung des „Kunstwerkhauses Schwarzach“ der Johannesdiakonie Mosbach. Hier konnte er seinen reichen Erfahrungsschatz kreativ nutzen und vielseitig zur Anwendung bringen, indem er Menschen mit Behinderung in Malerei und Skulpturenbau unterrichtete. Hemmer selbst arbeitet bevorzugt mit den Materialien Holz, Bronze, Cortenstahl und Ton. Seine Arbeiten sind mal sehr konkret und gegenständlich, aber auch abstrakt und im Grenzbereich dazwischen. Das Thema Mensch, in all seinen Facetten, steht bei dem inzwischen pensionierten Heilerziehungspfleger imMittelpunkt.

STATEMENT zu Klaus Maschanka: Die neuen Arbeiten des freien Malers und Grafikers Klaus Maschanka aus Sinsheim, mit Atelier in Neckarbischofsheim, widmen sich dem klassischen Genre derLandschaftsmalerei auf besondere Weise. In zum Teil surrealer und spannungsgeladener Art schafft er Landschaftsformationen, die eine Bühne fürunterschiedliche Szenarien im Konflikt zwischen Hell und Dunkel, Tag und Nacht-zwischen Sichtbarem und Verborgenem, Vertrautem und Geheimnisvollem bilden.Elemente real existenter Vegetationsformen werden hier gekonnt mit phantasievoller Illusionsmalerei verwoben und schaffen dadurch eine faszinierende und zugleich irritierende und widersprüchliche Atmosphäre „fremdartigerVertrautheit“. Das hier gezeigte Spektrum reicht von Sequenzen aus dem urbanenKontext bis hin zum reinen Naturerlebnis. Maschankas zumeist großformatigeWerke verstehen es, den Betrachter in Bann zu ziehen, indem sie ihn auffordern,stets von neuem auf Entdeckungsreise zu gehen

STATEMENT zu Karl Schramm: Karl Schramm hat sich in seiner Wahlheimat Sinsheim als Musiker und Fotograf einen festen Platz in der lokalen Kulturszene erarbeitet. Ob mit musikalischenThemenabenden wie Hommagen an Lou Reed, Leonard Cohen oder Donovan, Couplets aus den 1930er Jahren oder mit Fotoausstellungen, immer wieder bringt der vielseitige Künstler neue Farbtupfer in die Veranstaltungskalender der Region.In der Fotografie lässt er sich gerne treiben von dem was er draußen vorfindet. Das können mal urbane Motive oder Naturaufnahmen bei ausgedehnten Spaziergängen sein. So entstehen mitunter ganze Serien, die den Blick auf den einen, besonderenMoment, der ihm wichtig erscheint, freigeben sollen und das bisweilen mit einem hintersinnigen Humor und Augenzwinkern. Die hier gezeigten Fotoarbeiten entstanden innerhalb der letzten fünf Jahre und zeigen einen Querschnitt aus seinem künstlerischen Schaffen.

Die Ausstellung „3erlei“–Bildhauerei, Malerei und Fotografie wird am Sonntag, dem 10. September 2023 um 16 Uhr im 1. Stock des Wasserschlosses eröffnet. ZurVernissage erwartet Sie eine Kostprobe aus dem aktuellen Programm von KarlSchramm und Beate Lesser "Wie man eine Torte macht und andereAlltagsabenteuer"-Schlager und Couplets aus der ersten Hälfte des letztenJahrhunderts.

Die Ausstellung ist anschließend bis zum 08.10.23 immer sonntags von 13 bis18 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung mit dem Kulturamt, Telefon 07264/922-161 geöffnet. Der Eintritt ist frei