Am 1. Juni laden 7 Schauspielerinnen der WLB zu ihrer Überstunde „50 Shades of Rosa, Vol. 2” ein.

Erleben Sie 7 verschiedene Perspektiven auf den Feminismus. So verschieden, wie auch unsere Protagonistinnen: Eva Dorlaß, Lily Frank, Kristin Göpfert, Gesine Hannemann, Franziska Theiner, Elif Veyisoglu und Feline Zimmermann.

Wir haben da mal was Kleines vorbereitet. My Pussy. My Choice. My Body. My Voice.