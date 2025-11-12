„9 Grad“ – ein Roman über die Kraft der Kälte und das Zurückfinden zu sich selbst

Lesung mit anschließender Diskussion.

Neun Grad hat das Wasser, als Josie sich zum ersten Mal in den Fluss wagt, um ihrer schwer kranken Freundin Rena einen Wunsch zu erfüllen. Vielleicht betäubt der Kälteschmerz ja auch die Angst, sie zu verlieren. Doch was Josie dann erlebt, übersteigt alles, was sie sich erhofft hat. Beim Eisbaden spürt sie sich zum ersten Mal selbst, erlebt ihren Körper, mit dem sie immer gehadert hat, ganz neu. Und noch etwas ist neu: ihre Beziehung zu Lee, den sie über Tinder kennengelernt hat. Doch Lee kämpft mit seinen eigenen Dämonen, ist depressiv. Was bedeutet das für ihre Liebe – und was machen Grenzerfahrungen mit einem?

Elli Kolb erzählt es in ihrem bewegenden Roman. In einer gemeinsamen Diskussionsrunde im Anschluss an die Lesung sind die Besuchenden des Forums Essstörungen eingeladen, sich mit der Autorin und den Fachexpertinnen und Fachexperten der Beratungsstelle des Gesundheitsamtes und des Bezirksklinikums zum Thema und ihren Fragen auszutauschen. Das Gesundheitsamt Ansbach und das Bezirksklinikum Ansbach kooperieren seit vielen Jahren erfolgreich zum Thema Essstörungen und veranstalten das Forum bereits zum 21. Mal