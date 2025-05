„Best of Bavaria- & Austropop“ - Kultur in der City (Heidenheim)

Beliebte und populäre Songs aus Bayern und Österreich

Euch erwartet bei "Kultur in der City" in der Heidenheimer Innenstadt ein Feuerwerk an populären und bekannten österreichischen, sowie bayerischen Songs. Z.B. von der Spider Murphy Gang, wie auch beliebte österreichische Klassiker von STS, Wolfgang Ambros, Hubert von Goisern, EAV, Seiler und Speer, Rainhard Fendrich, Peter Cornelius, sowie von weiteren Künstlern und Musikern aus der Alpenrepublik. Plus MITEINAND´s neue "EAV-Show"!!!!!

Also Songs, die direkt ins Herz und in die Beine gehen. Tolle Stimmung, gute Laune und beste Unterhaltung – garantiert!

Lasst euch von MITEINAND´ musikalisch entführen ins Alpenland, hört zu, singt, klatsch, tanzt …

An folgenden Zeiten sind wir mit dem „Kultur-Laster“ zu erleben:

11.00 Uhr Friedrich-Degeler-Platz

12.00 Uhr Hauptstraße

13.00 Uhr Eugen-Jaekle-Platz

15.00 Uhr im Waldbad (wetterabhängig)