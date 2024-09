„Space Alarm“ - ein intergalaktisches Abenteuer

Eines Morgens zieht Sammy ein seltsames Hologramm aus seiner Müslipackung. Es ist eine Botschaft aus dem All! Sammys Eltern sind interstellare Geheimagenten und werden zu einer außergewöhnlichen Mission gerufen. Der schreckliche Weltraumpirat Grimmlin Graubrot ist vom Gefängnis-Mond Tondur getürmt und nimmt nun Kurs auf die Erde. Sein Ziel ist das geheimnisvolle „Herz der Sonne“. Blöd nur, dass es sich ausgerechnet im Küchenschrank der Familie befindet. Auf Sammy wartet das Abenteuer seines Lebens, denn ein Umzug steht an – nach Proxima Centauri, ins Hauptquartier der Weltraumagenten. Das „Herz der Sonne“ muss in Sicherheit gebracht werden! Im Rahmen der Aktionswoche zum Tag der Bibliotheken ist Autor Patrick Fix in der Stadtbibliothek zu Gast. Die Kinder dürfen sich auf eine spannende und interaktive Lesung aus der Buchreihe „Space Alarm“ freuen.

Das kostenfreie Angebot richtet sich an Sindelfinger Grundschulklassen der Stufen 3 + 4. Dauer der Veranstaltung: ca. 60 Minuten.