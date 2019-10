„A Gsälzbrot ond an Moscht - Geschichten vom Rostbratenäquator!

A Gsälzbrot ond an Moscht! Das passt zusammen, wie Spätzle ond Soß`, Dampfnudeln mit Apfelbrei, Breschtling mit Sahne, Leberkäs mit Sempf, Rostbraten mit Zwiebeln, Fasnetsküchla mit Gsälz...Bei solchen schwäbischen Verlockungen läuft einem doch gleich das Wasser im Mund zusammen – und Gunter Haug beschreibt sie alle und noch vieles mehr in seinen herrlich heiteren Geschichten und Beobachtungen, die er in jahrelanger vergnügter Arbeit rund um den Rostbratenäquator zusammen gesammelt hat. Sie werden aus dem Schmunzeln gar nicht mehr herauskommen!