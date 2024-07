„Abschlusskonzert Kammermusikkurs für junge Instrumentalisten*innen“

Erlebnis Kammermusik!

Über 60 jugendliche Streicher, Holzbläser und Pianisten aus Deutschland und anderen europäischen Ländern im Alter von 14 bis 21 Jahren kommen in ihren Sommerferien in die Musikakademie Schloss Weikersheim, um in Kammermusik-Ensembles gemeinsam zu musizieren. Zahlreiche Teilnehmer*innen sind Bundespreisträger beim Wettbewerb „Jugend musiziert“. Ob als reines Fagott-Ensemble, ein Streichtrio mit Klavier – in einem bunten Reigen unterschiedlichster Besetzungen präsentieren sie sich dem Publikum in kostenlosen Konzerten.

Ganz anders als im Orchester, spielt jede*r der Jugendlichen in den kleinen Ensembles alleine eine Stimme und ist verantwortliches Mitglied eines musikalischen Teams. Das erfordert besonders große Aufmerksamkeit und stärkt Selbstbewusstsein und Können. Eine Freude, gemeinsam zu musizieren und eine Freude für das Publikum, die jungen Musiker*innen zu sehen und zu hören!