Christine Eixenberger - Volle Kontrolle

Viele Rollen macht sich Christine Eixenberger zu eigen, nicht zuletzt die eigene: Als Grundschullehrerinwechselte sie einst ins Bühnenfach und legte gleich eine TV-Karriere hinterher.

Für die erfolgreiche ZDFSerie"Marie fängt Feuer" steht sie seit Jahren als Feuerwehrfrau vor der Kamera und brilliert inzahlreichen weiteren Charakterrollen in Film und Fernsehen. Ihre komödiantische Kernkompetenz zeigtdie Vollblutentertainerin aber vor allem live: Für ihre facettenreiche Bühnenkomik wurde sie unteranderem mit dem Bayerischen Kabarettpreis ausgezeichnet. In ihrem neuen Solo-Programm erzählt Christine Eixenberger, wie es ist, nicht mehr solo zu sein. DieBeziehung ist stabil, der Wohnungsmangel auch, also zieht der Lebensgefährte bei ihr ein. Aus „Ich undDu“ wird ein „Wir“ – mit allen Konsequenzen. Aber auch das hat Chrissy voll unter Kontrolle. Na ja, fast. Mit unermüdlicher Tatkraft und Enthusiasmustrotzt sie nicht nur den kleinen Krisen in ihrem frischgebackenen Duo-Haushalt, sondern auch den großendieser Welt, denn sie weiß: Das Große spiegelt sich im Kleinen. Und umgekehrt. Lieferkettenprobleme,Künstliche Intelligenz und Chipmangel? Begegnet die ausgebildete Grundschullehrerin mit robusterHandwerkerattitüde und einem Biotech-Labor im Kühlschrank. Dabei stellt sie sich als philosophisch veranlagter Spross der Generation Y stets die Frage nach dem„Warum“: Warum ist eine Schwarze Null wichtiger als ein funktionierendes Bildungssystem? Warumschaffen es ausgerechnet die Österreicher und die Schweizer trotz topografischer Hindernisse einfunktionierendes Schienennetz zu betreiben? Und warum, verdammt noch mal, liegt am Esstisch nochein Krümel vom Frühstück, obwohl es schon Nachmittag ist? In ihrem fünften Bühnenprogramm „Volle Kontrolle“ stellt sich die scharfzüngige Kabarettistin mit vielHumor in turbulenten Zeiten den Herausforderungen der fortgeschrittenen Paarwerdung - tiefgründig,kurzweilig und sehr, sehr lustig.