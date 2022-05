Die Geschäftsstelle Biosphärengebiet Schwäbische Alb, Albgemacht e.V. und die Metzingen Marketing Tourismus GmbH laden gemeinsam zur zweiten Albgemacht-Genusswanderung in den Weinbergen der Weingärtnergenossenschaft Metzingen-Neuhausen ein. Die Albgemacht-Mitglieder präsentieren ihre Produkte an verschiedenen Stationen auf einer Wanderroute durch die Weinberge, die selbstständig erkundet werden kann. Der Weinerlebnisweg lädt zu weiteren Wanderungen in den Weinbergen ein.

Diese Veranstaltung ist rollstuhlgerecht

Diese Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt