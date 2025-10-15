Trifft ein Behinderter einen Nicht-Behinderten … das ist kein Witz, sondern die Idee dieses Abends. Gastgeber Kai Bosch begrüßt bei ALLES INKLUSIVE zwei Gäste zu einem launigen Abend, der bunter nicht sein könnte. Gemeinsam teilen sie sich eine Bühne, stellen ihre jeweiligen Talente ins Rampenlicht, zusammen treten sie in Fettnäpfchen, sprechen über ihr Leben mit und ohne Behinderung. Sie lachen miteinander und übereinander, sie entschuldigen sich, staunen und sind einfach ehrlich. Ein emotionaler Abend ohne Vorurteile – ALLES INKLUSIVE ist politisch nicht immer korrekt, aber garantiert immer authentisch, lustig und bewegend.

Kai Bosch ist als stotternder Wortakrobat dem Publikum der Rosenau schon bekannt. Nun lädt der Gewinner des baden-württembergischen Kleinkunstpreises 2023 (Förderpreis) für seine Show Künstler:innen aus Comedy, Kabarett, Zauberei oder Musik ein. Er bringt Menschen zusammen, baut Rampen und bringt sie zum Reden. Vor allem zum Reden miteinander, über Inklusion, das Leben, die Gesellschaft und die Welt.

Wie sieht ein Blinder die Welt? Ist das Wort „Behinderter“ ein Schimpfwort? Muss ein betrunkener Rollstuhlfahrer schieben?

Und: Darf man eigentlich Witze über Menschen mit Behinderung machen?

Kai Bosch sagt: „Ja, man muss! Sonst werden wir ausgegrenzt.“

Ein Abend für mehr Zusammenhalt.