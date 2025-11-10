Trifft ein Behinderter einen Nicht-Behinderten … das ist kein Witz, sondern die Idee dieses Abends. Gastgeber Kai Bosch begrüßt bei ALLES INKLUSIVE zwei Gäste zu einem launigen Abend, der bunter nicht sein könnte. Gemeinsam teilen sie sich eine Bühne, stellen ihre jeweiligen Talente ins Rampenlicht, zusammen treten sie in Fettnäpfchen, sprechen über ihr Leben mit und ohne Behinderung. Sie lachen miteinander und übereinander, sie entschuldigen sich, staunen und sind einfach ehrlich. Ein emotionaler Abend ohne Vorurteile – ALLES INKLUSIVE ist politisch nicht immer korrekt, aber garantiert immer authentisch, lustig und bewegend.

Ninia LaGrande ist Moderatorin, Autorin und Schauspielerin. Sie moderiert Formate vor der Kamera, auf der Bühne und am Podcast-Mikrofon. Ihr Fokus liegt dabei auf Politik, Sport und Popkultur. 2020 hat Ninia für ihre Arbeit mit dem Stadtkulturpreis Hannover erhalten. Ihre Texte sind in zahlreichen Anthologien und Magazinen erschienen. Außerdem hat sie zwei eigene Bände mit Kurztexten und Kolumnen veröffentlicht.

Nikolai Striebel wurde mehrfach national und international ausgezeichnet, unter anderem als Deutscher Meister der Zauberkunst (Manipulation), Europameister (2024) und Vize-Weltmeister (2025). Mit überraschenden Wendungen, poetischen Bildern und einer Prise liebevollem Unsinn entführt er sein Publikum in eine Welt, in der die Grenzen zwischen Realität und Illusion verschwimmen.

Kai Bosch ist als stotternder Wortakrobat dem Publikum der Rosenau schon bekannt. Nun lädt der Gewinner des baden-württembergischen Kleinkunstpreises 2023 (Förderpreis) für seine Show Künstler:innen aus Comedy, Kabarett, Zauberei oder Musik ein. Er bringt Menschen zusammen, baut Rampen und bringt sie zum Reden. Vor allem zum Reden miteinander, über Inklusion, das Leben, die Gesellschaft und die Welt.

Wie sieht ein Blinder die Welt? Ist das Wort „Behinderter“ ein Schimpfwort? Muss ein betrunkener Rollstuhlfahrer schieben?

Und: Darf man eigentlich Witze über Menschen mit Behinderung machen?

Kai Bosch sagt: „Ja, man muss! Sonst werden wir ausgegrenzt.“

Ein Abend für mehr Zusammenhalt.