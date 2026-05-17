Unter dem Titel „Alles jauchzet, alles lacht“ – Zwischen Seele und Saiten: Musik von Barock bis Romantik erwartet das Publikum ein farbenreiches und abwechslungsreiches Konzertprogramm für Sopran, Violine und Klavier.

Zu hören sind unter anderem ausgewählte Lieder und Arien von Georg Friedrich Händel, Richard Strauss, Johannes Brahms, Gustav Mahler, Pjotr Iljitsch Tschaikowsky und Giacomo Puccini. Eine besondere Rarität bildet zudem eine selten aufgeführte Arie von Felix Mendelssohn in dieser besonderen Besetzung.

Ergänzt wird das Programm durch musikalische Ausflüge in andere Klangwelten: So erklingen der Walzer und Foxtrott aus Dmitri Schostakowitschs Jazz-Suite in einer Bearbeitung für Violine und Klavier von Alexander Benditskij.