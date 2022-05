Der Comedy- & TV-Star startet am 02. Juni 2022 um 20 Uhr mit seinem neuen Live Programm die Premiere der SENSAPOLIS COMEDY-Reihe im Indoor-Freizeitpark auf dem Flugfeld in Sindelfingen.

Ab Anfang Juni 2022 werden regelmäßig Größen der deutschen Comedy-Szene vor dem 16 Meter hohen Schloss Ihre Shows präsentieren.

Rüdiger Hoffmann: „alles MEGA – gut ist nicht gut genug“ - Das neue Comedy Live Programm Versprochen: ab jetzt ist „alles MEGA“. Auch bei Ihnen! Ob Partnerschaft, Power-Diät, Pärchenclub oder Pubertät: Rüdiger Hoffmann geht dahin, wo es weh tut. Und zwar vor Lachen. In seinem mittlerweile 13. Programm nimmt der „Godfather of Comedy“ mit dem ihm eigenen nüchternen Blick auf alle Dinge des Lebens, die wirklich wichtigen Fragen des Alltags unter die Lupe: Kann man in Zeiten der Wohnungsknappheit den heimischen Saunakeller als Themenzimmer vermieten? Und muss man dabei erwähnen, dass die wöchentliche Sitzung des Saunaclubs trotz Untervermietung fortgesetzt wird? Wenn Sie wissen wollen, wie das Untermietercasting für alle Beteiligten ein voller Erfolg wird, wie man aus Yogis Stichflammenwerfer macht und wen Rüdiger Hoffmann neulich im Swingerclub getroffen hat, dann sind Sie in „alles MEGA“ genau richtig. Von schwarzen Presswürsten auf der Fetischparty, über Sex wie im Märchen bis zu nachhaltigem Urlaub – Rüdiger Hoffmann gibt unverblümte Einblicke in das Leben seiner Mitmenschen und sorgt mit seinem ganz speziellen Blick aufs Wesentliche und seinem unnachahmlichen Highspeed an Langsamkeit dafür, dass seine Pointen sich bis zur Lachmuskelexplosion entfalten und der Humor voll ins Schwarze trifft. Gönnen Sie sich Entertainment mit Kultstatus. Erleben Sie den Entdecker der Langsamkeit live und genießen Sie einen Abend, bei dem wirklich „alles MEGA“ ist.

Zur Person Rüdiger Hoffmann

Er gilt als „Gottvater der deutschen Comedy“ und zählt seit Jahrzehnten zu den Top Künstlern dieser Szene – Rüdiger Hoffmann. Die Popularität des gebürtigen Paderborners ist bis heute ungebrochen und geradezu legendär ist sein Begrüßungssatz „Ja, hallo erstmal…“. Und was macht eine Comedy-Legende, wenn die Corona-Prävention live Entertainment vor Zuschauern nicht erlaubt? Er bringt das Entertainment nach Hause und gute Laune auf die Ohren. „HALLO ERSTMAL“ ist der erste Podcast, des Kult-Comedian, den er mit seinem Freund und Programm-Co-Autor Andreas Hutzler zusammen macht.