„Alles rabenstark“, Kindertheater mit dem Topolino Figurentheater

er kleine Rabe Socke träumt er wäre ein richtiger König.

Als er erwacht sollen alle anderen das tun was er möchte. Ritter Dachs-Max hilft eine Burg zu bauen und alles scheint in bester Ordnung. Wenn da nicht der Wolfi wäre, der sich selbst für den Größten hält und kurzer Hand die Burg besetzt. Das gibt Ärger, denn der kleine Rabe ist ganz und gar nicht bereit die Burg dem Eindringling kampflos zu überlassen...

Für Kinder ab 3 Jahren.