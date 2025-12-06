Ursprünglich im backstage club des clubCANN geplant und mittelerweile hochverlegt in das Helene P. !!!!

Ersatztermin für den 15. November 2025 im Helene P. Alle gekauften Tockets behalten Ihre Gültigkeit!!

EASY EASY sind das Warten leid. Das Stillstehen auch – JETZT muss was passieren für die Band aus Köln! Und das tut es auch: Im November 2025 geht das Kollektiv auf eine stabile Headliner-Tour: Die „Alles so leid Tour 2025“ führt das Post-Rock-Kollektiv auf zehn Terminen durch Deutschland! Endlich ist der Indie-Sound mit Surf-Einschlag und all seinem legendären Exzess-Potential wieder live zu erleben, denn EASY EASY entfesselt ihre explosive Energie vor allem in verschwitzen Clubs.

Die 2020 gegründete Band ist im unbothered-unperfekten Subkultur-Milieu verwurzelt: Indie, gespielt mit der Energie von Punks, randvoll mit Emotions-Chemikalien des coming of age. Angst, Liebe, highes Feiern und kalter come down, Hass, Vermissen, Zerstreiten – alles dazwischen. Ihre Songs sind roh und unverfälscht, pointiert mit sympathischem Humor. Selbst beschreiben sich EASY EASY als kompromisslos liebevoll: Würden sie nicht zusammen Musik machen, wären sie trotzdem gemeinsam die Letzten auf der Party.

Querreferenzen zum Verlieben: The Drums, Beach Fossils, Real Estate von der einen Seite, early Indie-Rock von der anderen - The Feelies, The Cure, Neutral Milk Hotel, Joy Division, geht kaum besser. Mit 2025-probaten Upgrades wie smarten Beats & Cuts, glitschenden Synths und Inspiration von Acts wie Viagra Boys oder Sports Team oszilliert EASY EASY zwischen Schrammel-Pop, Surf-Rock, New Wave und Post-Punk.

Die Band releaste vier EPs und zuletzt die Singles „M/L“, „Junge Hunde“ und „Gift“. Spotify bestückte mit EASY EASY ausgiebig Playlists wie New Music Friday Germany & Belgium, Gegen den Strom, Indie Brandneu, Feelgood Indie, Apple Music zog mit Apartment 08/16 und DIFFUS NNDW mit. Das selftitled Debütalbum der Band erscheint im Juni 2025.

Live performt das Quintett mit Luis Seinsche (Gitarre), Merdi Mavuidi (Gitarre), Robin Frank (Schlagzeug), Julien Schenk (Bass) und Carlo Lüdorf (Gesang, Gitarre), während Leon Sieland und Leon Laguna de la Vera als Produzenten fungieren. Kollektives Songwriting trifft Proberaum-Life, get in the van-Mentalität und Happy Mondays-Vibes.

Kontinuierlich sammelten EASY EASY Einladungen auf Festivals: Campusfestival Konstanz, Beautiful Decay Festival (LU), Reeperbahn Festival 23 & 24, c/o pop Festival, Rocken am Brocken, SNNTG Festival – dazu Supports für Salò, SWEED, diggidaniel, HIPPO CAMPUS, SOME SPROUTS und SPORTFREUNDE STILLER.

Kein Wunder, dass sie so gefragt sind: Auf der Bühne gehen EASY EASY brachial aufs Ganze. „Eine Reise auf 180 bpm direkt vor eine Wand, alles kann, alles muss! EASY EASY sind das Gift, das du nach einer Nacht fern von Selbstkontrolle in deinem Kopf spürst“, sagt die Band in realistischer Selbsteinschätzung über sich selbst.

Was für ihre eigenen Shows next level gilt – die Menschen kommen wegen der Songs und bleiben wegen der Party! Wird wild: Auf der „Alles so leid Tour 2025“ im November 2025 haben EASY EASY-Fans und Menschen mit Bock auf Gitarren-Indie nun zehnmal die Chance, diese unique Band schweißnass und live zu erleben.