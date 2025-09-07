„Alten Mann braucht niemand mehr“ Lesung von Kurt Oesterle

„Alten Mann braucht niemand mehr“ steht an Ottos Gartenzaun – das klingt nach „saure Milch“, „fauliges Obst“ oder „stinkenden Fisch“. Mit fast 70 steht der Witwer, einst Fernfahrer, immer noch Jonny Cash-Fan, eigentlich mitten im Leben.

Aber wie sieht dieses Leben aus und was hält es für ihn noch für Überraschungen bereit? Kurt Oesterle ist ein meisterhafter Gegenwartsroman geglückt, der das Alter als Zeit der Freiheit und Gelassenheit feiert.

Dr. Kurt Oesterle wurde 1955 in Oberrot/Nordwürttemberg geboren und studierte Literatur, Geschichte und Philosophie an der Universität Tübingen. 1989 promovierte er bei Walter Jens. Von 1988 bis 2009 schrieb insbesondere für das Feuilleton der Süddeutschen Zeitung und beim Schwäbischen Tagblatt. Außerdem verfasste er Gedichtinterpretationen für die „Frankfurter Anthologie“ der FAZ. 1997 wurde Oesterle den Theodor-Wolff-Preis und 2007 mit dem Förderpreis zum Ludwig-Uhland-Preis.