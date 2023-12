Alte sollten Entdecker sein! Kurt Oesterles Roman über die Freiheit im Alter erscheint im September 2023 im MOLINO VERLAG.

„Alten Mann braucht niemand mehr“ haben Nachbarn an Ottos Gartenzaun geschmiert – das klingt nach „saure Milch“, „fauliges Obst“ oder „stinkenden Fisch“. Aber stimmt das denn? Braucht ihn niemand mehr? Mit fast 70 steht der Witwer, einst Fernfahrer, immer noch Jonny Cash-Anhänger, eigentlich mitten im Leben. Aber wie sieht dieses Leben aus und was hält es für ihn noch für neue Erfahrungen und Überraschungen bereit?

Kurt Oesterle ist ein meisterhafter Gegenwartsroman geglückt, der das Alter als Zeit der Freiheit und Gelassenheit feiert. „Otto ist ein kritischer Vertreter der alten, noch sehr westlichen Bundesrepublik, der den Mainstream fürchtet – und lieber einsam bleibt als in falscher Gemeinschaftlichkeit unterzutauchen, also keiner von den alten weißen Männern, die schon – allein um zu schockieren – rechte Sprüche klopfen und sich so abstoßend wie möglich aufführen in einer Art von verspäteter Pubertät.“ (Kurt Oesterle)

Kurt Oesterle Geboren 1955 in Oberrot/Nordwürttemberg, hat in den letzten zwei Jahrzehnten etliche Bücher veröffentlicht, etwa die Romane „Der Fernsehgast“ (2002), „Der Wunschbruder (2014), „Martha und ihre Söhne“ (2016) sowie „Die Stunde, in der Europa erwachte“ (2019); außerdem EssayBände wie unter anderem „Wir & Hölderlin. Was der größte Dichter der Deutschen uns 250 Jahre nach seiner Geburt noch zu sagen hat“ (2020) und „Eine Stunde ein Jude. Geschichten gegen Antisemitismus von Johann Peter Hebel bis Ricarda Huch und Friedrich Dürrenmatt“ (2021) – gleichzeitig erschien sein Buch über Mörikes „Orplid“ (unter Mitarbeit des Künstlers Michael Klenk) – sein erstes Buch im Molino-Verlag. Er wurde ausgezeichnet mit dem Theodor-WolffPreis, dem Berthold-Auerbach- Preis sowie dem Ludwig-Uhland-Förderpreis. Er lebt in Tübingen.