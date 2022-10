„Always Wine O’Clock“ - Schnupperführung im Weinbaumuseum Stuttgart

Erfahren Sie Details über den Weinbau in Stuttgart.

Der Wein gehört zu Stuttgart wie das Äffle zum Pferdle. Aber wie hat sich der Weinbau in den letzten Jahrhunderten entwickelt, und wie geht das eigentlich überhaupt, dass aus Trauben am Ende ein Wein entsteht? Dies und vieles mehr können Sie im wunderschönen Weinbaumuseum in historischen Weinort Stuttgart-Uhlbach erfahren. Begeben Sie sich mit unserem Guide auf eine kleine Weinreise, auf der Sie Interessantes und Wissenswertes über den Weinbau erfahren. Und weil man so schön sagt: „it’s always wine o`clock“ darf natürlich am Ende das Anstoßen mit einem guten Stuttgarter Tröpfle nicht fehlen.