„Arrival“ von Dennis Villeneuve

Filmvorführung und Diskussion.

Zum Abitur-Schwerpunktthema „On the Move“

Für Abiturient*innen bieten wir zur Prüfungsvorbereitung eine besondere Vorführung des Science-Fiction-Films „Arrival“ an. Der Film, inspiriert von Ted Chiangs Novelle „Story of Your Life“ (1998), beleuchtet, wie Zeit, Kommunikation und zwischenmenschliche Beziehungen zusammenhängen, nachdem geheimnisvolle außerirdische Wesen auf der Erde landen. „Arrival“ wirft wichtige Fragen über Sprache, Andersartigkeit und den Einfluss von Kommunikation auf interkulturelle Begegnungen auf. Neben einer kurzen Einführung zu Beginn gibt es im Anschluss eine Diskussion mit US-Experten und d.a.i.-Sprachtrainer Lucas Ogden. Schüler*innen haben die Gelegenheit, sich kritisch über den Film auszutauschen und Bezüge zum Abitur-Schwerpunktthema „On the Move“ zu erkennen.