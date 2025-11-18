„Auf einen Mokka! Türkische Kaffeekultur trifft Silberkunst“

bis

Museum im Deutschhof Deutschhofstraße 6, 74072 Heilbronn

Dialogführung durch den Sammlungsbereich Tisch- und Tafelsilber mit Kuratorin Birgit Hummler und der Vorsitzenden des türkischen Frauenvereins Sevinç Daş.

Im Fokus stehen die vielfältigen Sitten und Gebräuche der türkischen Kaffeekultur, die zum immateriellen UNESCO-Weltkulturerbe zählt. Eine traditionelle Mokka-Verkostung mit Appetithäppchen rundet das Programm ab.

Anmeldung erforderlich bis 10.11., 12 Uhr unter 07131 56-2295 oder museum.buchungen@heilbronn.de

Bitte geben Sie den Titel und das Datum der Veranstaltung, Ihren Namen und Ihre Telefonnummer, sowie die Anzahl der teilnehmenden Personen an.

