„aus voller Kehle für die Seele“

Patrick Bopp

Lange ist’s her, dass aus dem „Singenden Gasthaus“ in der Rosenau gemeinschaftlicher Gesang auf die Straßen des Stuttgarter Westens schwappte.

Nun gibt es aber eine schöne Open-Air Alternative, die uns das gemeinsame Singen mit Patrick Bopp ermöglicht. Wir ziehen für eine Sonderveranstaltung in den Innenhof des Alten Schlosses und nutzen sowohl die gesunde Freiluft, als auch die gute Akustik, die dort trotz Bestuhlung mit Abstand vorherrscht. Gesungen wird alles, was in das wunderschöne historische Ambiente passt – oder gerade nicht! Schickt Eure Liedwünsche an info@patrickbopp.de und wir machen uns einen schönen Mitsingsommerabend mit viel gesanglicher und menschlicher Verbindung, die wir jetzt so lange entbehren mussten.

Die Hinweise zur Veranstaltungen unter https://kultur-im-alten-schloss.de/#hinweise sind Teil der AGBs für den Ticketkauf bei dieser Veranstaltung.

Rollstuhlfahrerplätze können direkt telefonisch unter 0711-55066077 gebucht werden.

Altersregelung:

kein Zutritt: unter 8 Jahren

nur in Begleitung: bis 14 Jahren

frei ab 14 Jahren bis 22 Uhr

frei ab 16 Jahren bis 24 Uhr