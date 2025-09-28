„Aus voller Kehle für die Seele“ richtet sich an alle Menschen, die gerne singen!

Es sind wirklich alle gemeint: Jene, die denken, dass sie gar nicht singen können, es ein wenig können oder es oft und gerne tun. „Aus voller Kehle für die Seele“ ist kein normaler Chor mit regelmäßigen Terminen und Aufführungen. Es ist eigentlich gar kein Chor! Sondern eine Verabredung zum Singen, bei der der Spaß im Vordergrund stehen soll: der Spaß am gemeinsamen Singen, der Spaß am Ausprobieren und Experimentieren und auch der Spaß am gemeinsamen Scheitern. Gesungen wird ohne Noten, der Text auf eine Leinwand projiziert.

Patrick Bopp alias Memphis ist Teil der Stuttgarter Vocal-Comedy-Gruppe „Füenf “ und der musikalische Moderator. Er singt vor, dirigiert, motiviert, bietet Begleitstimmen und begleitet am Klavier.

Es freut uns, dass die Septemberausgabe von „Aus voller Kehle für die Seele“ wieder in Zusammenarbeit mit der Evangelischen Kirchengemeinde Stuttgart-West in der Johanneskirche am Feuersee stattfinden kann.