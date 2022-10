Bademeister Schaluppke

Willkommen im nassesten Brennpunkt der Republik – in der Badeanstalt!Das Badeklientel glaubt ja immer noch, Bademeister stehen nur am Beckenrand rum, schikanieren Kinderund Rentner, machen auf dicke Hose und glotzen den Rest des Tages den Damen hinterher. RudiSchaluppke macht uns dagegen klar: der Bademeister ist Mädchen für Alles. Er ist Animateur,Kindertröster, Sorgenonkel, Psychologe, Sonderpädagoge, Sozialarbeiter, Stilberater, Mediator,Fußpilzflüsterer, Innen- und Außenbeckenminister, Diplomat und Dienstleister. Man könnte auch sagen:eine Art Superheld in kurzer Hose, mit Plauze und Badelatschen.227B127300

So, 6.11.22, 19 Uhr, Sport- und Kulturhalle, VVK: 20 €, bis 18 Jahre 18 €, AK: 22 €