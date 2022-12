„Berauschend“ & Bierseminar – Führung und Tasting

„Berauschend“ & Bierseminar – Führung und alkoholfreies Tasting

Bei einer Führung durch die Sonderausstellung „Berauschend“ erfahren Sie, welche lange Geschichte der Konsum alkoholischer Getränke in unserem Kulturraum hat und wie stark er bis heute in unserem alltäglichen Leben verankert ist. Zentral ist dabei die Rolle, die Alkohol in sozialen Kontexten der Vergangenheit und Gegenwart spielt(e). Die Besucher*innen werden dazu eingeladen, ihre persönliche Lebenswelt, ihr Umfeld und ihr eigenes Konsumverhalten zu reflektieren. Im Anschluss an die Führung verkosten Sie vier verschiedene, alkoholfreie Bierstile und erfahren dabei Vieles rund um das Bier und den Brauprozess.

In Kooperation mit der Bierothek Stuttgart