Building Bridges

Ensemble quidni

Pere Olivé, Perkussion

Baptiste Romain, Fidel, Dudelsack

Silke Gwendolyn Schulze, Douçaine, Schalmei, Doppelflöte, Einhandflöte & Saitentambourin

Vom Mittelalter in die Gegenwart und zurück! 800 Jahre mehrmals innerhalb eines Konzerts zurückzulegen ist kein Widerspruch für die drei Musiker*innen des Ensembles quidni. Vielmehr sehen und suchen sie die Gemeinsamkeiten zwischen diesen beiden Polen der Musikgeschichte, dem Mittelalter und der traditionellen Musik. Gemäß ihres Ensemblenamens (quidni: lateinisch „warum nicht?“) bewegen sie sich frei und neugierig durch die Jahrhunderte und bauen Brücken zwischen den beiden Stilen: Sie entdecken ähnliche melodische Motive, stellen vergleichbare Harmonien nebeneinander, tauchen in gleiche Modi ein und bedienen sich derselben Rhythmen. Die drei Musiker*innen spielen auf einer Vielzahl verschiedener Perkussions-, Blas- und Streichinstrumente, von denen einige nach dem Mittelalter ausgestorben sind und manche nur in der traditionellen Musik überlebt haben, oder deren Rekonstruktionen von traditionellen Instrumenten inspiriert wurden. Gemeinsam erfinden sie für ihr umfangreiches, teils eher unbekanntes Instrumentarium neue Arrangements über die Jahrhunderte hinweg, schreiben neue Melodien und lassen sich von ihrer Spiel- und Improvisationsfreude gegenseitig anstecken.

(c) Mirko Ludewig