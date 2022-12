„Berauschend“ & Gin – Führung und Tasting

Bei einer Führung durch die Sonderausstellung „Berauschend“ erfahren Sie, welche lange Geschichte der Konsum alkoholischer Getränke in unserem Kulturraum hat und wie stark er bis heute in unserem alltäglichen Leben verankert ist. Zentral ist dabei die Rolle, die Alkohol in sozialen Kontexten der Vergangenheit und Gegenwart spielt(e).

Im Anschluss an die Führung können Sie beim Gin-Tasting mit der Spirituosen-Expertin Sarah Deuss alles in Erfahrung bringen, was Sie schon immer Mal zu Gin wissen wollten: Ist Gin ist gekommen, um zu bleiben? Welches Tonic passt zu welchem Gin? Und warum schmeckt das so? Muss denn da eine Gurke rein? Sie verkosten 5 verschiedene Gin pur und im Vergleich mit 2 Tonics. Wenn Sie schon immer mal mehr zu diesem Wacholderdestillat wissen wollten, sind Sie hier genau richtig!