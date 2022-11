„Best Before Christmas“, Amy Lungu

Nach dem Erfolg ihrer „Favorites“ CD hat Amy Lungu ein neues Weihnachtsalbum „Best Before Christmas“ herausgebracht.

Neben drei Eigenkompositionen wie der Titel des Albums „Best Before Chrimstas“ gibt es vielen bekannten deutschen Weihnachtsliedern ein frisches, neues Gesicht. So klingen Lieder wie „Leise rieselt der Schnee“ und „Fröhliche Weihnacht Überall“ in bisher noch nie gehörter Weise nach Pop, Jazz und Swing. Die klassisch ausgebildete Violinistin wird dabei von ihrer langjährigen Band begleitet. Zu dieser gehören Ruth Sabadino am Saxophon, Christoph Weinhart am Klavier, Basti Schiller am Kontrabass und Christoph Sabadino am Schlagzeug. Das Album ist beim Deutschen Rock- und Poppreis 2021 als bestes Instrumental Album prämiert worden.