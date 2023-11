Best before Christmas Stimmen Sie sich auf Weihnachten so richtig ein!

Traditionelle deutsche Weihnachtslieder und internationale Songs wie die amerikanischen Christmas Klassiker – beides wird Ihnen bei diesem Adventskonzert geboten. Abgerundet wird das Weihnachtsprogramm mit hörenswerten Eigenkompositionen.

Amy Lungu: Violine Christoph Weinhart: Klavier Ruth Sabadino: Saxophon Basti Schiller: Kontrabass Christoph Sabadino: Schlagzeug Ort: Kultursaal Ballei Neckarsulm Einlass: 17:30 Uhr