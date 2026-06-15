Bei der „Best of Schwanen Open Stage“ erwartet euch ein Mix aus den Highlights der letzten Spielzeiten.

Seit über 10 Jahren ist die Open Stage im Schwanen die Plattform für Anfänger:innen, Semi-Profis und Bühnenerfahrene. Alles ist möglich: Musik, Kabarett, Comedy, Poetry-Slam, Schauspiel, Tanz, Zauberei und Jonglage. Beim „Best of“ werden die spannendsten und kreativsten Performances zusammengebracht – ein Abend, der für jede Menge Abwechslung und garantiert für Stimmung sorgt.

Das Kulturhaus Schwanen freut sich auf ein zahlreiches Publikum und einen besonderen Sommerabend unter freiem Himmel.