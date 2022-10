„Bilder aus der Wissenschaft" - Führung durch die Ausstellung

Jedes Jahr stellen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der mehr als 80 Max-Planck-Institute spektakuläre Bilder aus ihrer Arbeit in den unterschiedlichsten Forschungsbereichen zur Verfügung. Die daraus entstandene Ausstellung gibt einen faszinierenden Einblick in die Welt der Wissenschaft. Diese Ausstellung ist im November 2022 erstmals in Winnenden zu sehen und soll neugierig auf Wissenschaft machen. An diesem Abend führt Dr. Andrea Wegener von der Max-Planck-Gesellschaft in die Ausstellung ein. Anschließend führt bietet sie Führungen durch die Ausstellung an. Bitte melden Sie sich zu den Führungen separat an.

Der Eintritt ist frei. Zum Einführungsvortrag ist keine Anmeldung erforderlich.

Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft