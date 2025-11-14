„Boleros“ Musik der Liebe

Internationales Gitarrenfestival Tübingen.

Ein Abend voller Emotionen, Nostalgie und musikalischer Intimität: Mit dem Konzert „Boleros“ präsentiert das Internationale Gitarrenfestival Tübingen 2025 eine Hommage an die sinnliche Welt lateinamerikanischer Liebeslieder – dorthin, wo Musik und Gefühl untrennbar miteinander verschmelzen.

Im Zentrum steht der Bolero – jene elegante, oft bittersüße Musikform, die Herzschläge vertont, Sehnsucht in Melodien gießt und mit jedem Takt von der Liebe erzählt.

Vier herausragende Musiker erwecken diese Klangwelt mit Hingabe und Können zum Leben:

Eleazar Rodríguez, renommierter mexikanischer Operntenor (u. a. Badisches Staatstheater Karlsruhe), verleiht den Boleros ihre unverwechselbare Stimme.

Miguel Siso, Latin Grammy-Preisträger, gilt als einer der innovativsten Virtuosen des venezolanischen Cuatro.

Manuel Sánchez verbindet als Gitarrist und Kontrabassist klassische Virtuosität mit lateinamerikanischer Spielfreude.

Sergio Fernández sorgt mit Percussion für den pulsierenden Herzschlag der Musik.

Ihre Arrangements schöpfen aus dem reichen Schatz der traditionellen Boleros und tragen ihn mit großer Sensibilität auf die Bühne. Jeder Ton, jede Pause erzählt von Liebe – auf ihre schönste, musikalischste Weise. Ein Abend zum Lauschen, Fühlen und Erinnern – und ein Höhepunkt im Internationalen Gitarrenfestival Tübingen 2025, das in diesem Jahr unter dem Motto „Chévere“ steht.