„Bräschtling“- Sister’s: Kamasutrai on Muggafugg

Kabarett der Galgenstricke Webergasse 9, 73728 Esslingen am Neckar

Schwäbisches Kabarett rund um die Welt.

Wenn zwei schwäbische Originale aufeinandertreffen, kann das nur in einer köstlich-schrägen Explosion aus Witz, Wort und Musik enden.

Die Kabarettistin Gesa Schulze-Kahleyß – vielen bekannt vom i-dipfele, dem Krimi-Dinner ProstMordMahlzeit und den DooWopMädla – trifft auf Helga Becker, alias Frau Nägele, ihres Zeichens Krimiautorin mit schwäbischem Biss und Kabarettistin.

Gemeinsam packen die beiden ihre Koffer und nehmen das Publikum mit auf eine Reise um die Welt – freilich auf schwäbische Art. Zwischen Texten, Liedern und absurden Alltagsbeobachtungen entfaltet sich ein Abend, der so bunt und überraschend ist wie der „Bräschtling“, das schwäbische Wort für Erdbeer.

Ob schrill, schräg oder einfach bräschtlingsgut – die beiden Künstlerinnen servieren Kabarett mit viel Sprachwitz, scharfem Blick und einem Augenzwinkern. Ein Abend voller Charme, Humor und schwäbischem Welterklärungsdrang.

Schwäbisch. Schrill. Schräg. Und garantiert bräschtlingsfrisch.

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Kabarett der Galgenstricke
Kabarett der Galgenstricke Webergasse 9, 73728 Esslingen am Neckar
Theater & Bühne
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