„Brot & Rosen“ präsentiert: Alice Köfer | „Alles zu meiner Zeit“

Wir leben in einer Zeit der Optimierung. Algorithmen hören besser zu als die eigene Familie. Man fragt sich, ob „toll“ eigentlich noch reicht, wenn etwas auch „unfassbar krass“ sein könnte. Vor lauter Standpunkten sind schon die ersten Haltungsschäden zu vermelden.

Doch jetzt kommt Alice ohne Agenda. Nur mit Absichten. Guten, meistens. Aber vor allem unterhaltsamen.

Sie erzählt, singt, zerlegt und setzt wieder zusammen. Mit Loop, Lust und Laune. Ihr Gedankenüberschuss bewegt sich dabei zwischen Tiefgang und Teewasser, zwischen Strafzöllen und Straßenschildern, zwischen Challenge und Chillen.

Ist ihr 2. Abendprogramm Kabarett? Ja. Comedy? Auch. Musik? Unbedingt. Aber vor allem: Alice.

Alles zu ihrer Zeit.

Und die ist jetzt.

„Ausgezeichnet mit innerer Zustimmung.“

„Von führenden Tanzpartnern empfohlen“

„Alice denkt schneller als man lachen kann. Aber sie wartet höflich.“