„Collagen, Frottagen und Meer“ Ausstellung von Anja Grunwald

Anja Grunwald hat ihr Kunststudium an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg absolviert. Sie arbeitet unter anderem als Kunstlehrerin, Hochschuldozentin und als darstellende Künstlerin. Künstlerisch ist sie sowohl in der Aufbaukeramik und in der Malerei, als auch in zahlreichen anderen Techniken zu Hause. Charakteristisch für ihre Arbeiten ist der humorvolle Blick und das Augenzwinkern im Dialog mit ihren Akteuren und den ausgewählten Bildthemen.