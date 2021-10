„Coronare Gefäße – Künstlersein in 2020/21“

Nora Gomringer, vielfach preisgekrönte Dichterin und Performerin, geht in ihrer Rede „Coronare Gefäße” auf das Künstlerdasein „unter erschwerten Bedingungen” ein, nämlich Tage, Wochen, Monate in der Pandemie, im Lockdown, im Auf-und-zu-Abstands-und-staatliche-Hilfen-Stress. Aus ihrer persönlichen Beobachtung wird sie Projekte vorstellen, die gelungen und flexibel auf die neue Situation reagieren konnten und aus ihrer eigenen Arbeit Beispiele vorstellen. Ist Corona-Kunst entstanden? Wenn ja, was zeichnet diese aus? Was hat die Pandemie aus der Rezeptionskultur gemacht? War der Einzug ins Digitale ein großer Durchzug, dem die Tür nun nicht mehr geschlossen werden kann? Welchen Nutzen ziehen Institutionen aus neuen Perspektiven? Und was passiert in der Kunst, wenn nach Corona eigentlich vor Corona ist? In vier Bildern berichtet die Autorin und Direktorin des Künstlerhauses des Freistaats Bayern, wie sie als Künstlerin und wie anders sie als Kulturförderin sie auf das Dilemma der vergangenen Monate reagiert hat.

Sie tut es mit Augenzwinkern und Augenringen in rund 50 Minuten.