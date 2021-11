„Das Dschungelbuch“ - ein Klassiker vor Weihnachten

× Erweitern Monika Forster Dschungelbuch

Bereits 1894 erschien ein erster Band von den Dschungel-Geschichten. Rudyard Kiplings „Dschungelbuch“ hat seitdem Generationen von Kindern gefesselt und nichts von seiner Faszination eingebüßt. Es ist ein perfektes Stück für die ganze Familie und fesselt Besucherinnen und Besucher ab fünf Jahren. Das Ensemble des Landestheaters Schwaben aus Memmingen spielt den Klassiker am Freitag, 17. Dezember 2021 in der Stadthalle in Künzelsau.

Als unerwartet das kleine Menschenkind Mogli im Dschungel auftaucht, macht der gefürchtete Tiger Shir Khan Jagd auf das Kind und versetzt den Dschungel in Aufruhr. Die Wölfe schnappen dem Tiger aber in letzter Sekunde den Jungen weg und ermöglichen es ihm, in ihrem Rudel glücklich und wohlbehütet aufzuwachsen. Von seinem besten Freund, dem Bären Balu, und seinem Beschützer, dem Panther Baghira, lernt Mogli die Gesetze und die vielen Sprachen des Dschungels. Als Mogli jedoch größer wird, erwacht nicht nur Shir Khans Interesse an ihm auf ein Neues, auch die wilde, gesetzlose Affenbande hat ein Auge auf ihn geworfen. Zum Glück ist Mogli nicht nur bei den Tieren mutig geworden, sondern kann als Mensch auch das Feuer beherrschen und verteidigt sich damit erfolgreich gegen seine Feinde ...

In den Hauptrollen sind Luisa Böse, Regina Vogel, Jan Beller, Nadja Bruder und Anne Weise zu sehen. Regie führt Mattia Cedric Meier. Die Dramaturgie verantwortet Julia Hammerstiel in der Inszenierung von Mirko Böttcher.

Karten reservieren oder an der Tageskasse holen

Die Vorstellung in der Stadthalle Künzelsau beginnt um 16 Uhr. Einlass in die Stadthalle ist um 15 Uhr und in den Saal um zirka 15.30 Uhr. Der Eintritt beträgt drei Euro pro Zuschauer. Dieser außerordentlich günstige Eintrittspreis ist dank der Unterstützung der Albert Berner-Stiftung möglich. Reservierungen nimmt Renate Kilb von der Stadtverwaltung Künzelsau gerne an, per E-Mail oder Telefon unter Angabe der vollständigen Kontaktdaten (Vor- und Nachname, Adresse und Telefonnummer): Telefon 07940 129-121, E-Mail renate.kilb@kuenzelsau.de.

Corona-Regelungen

An der Tageskasse ist die Anmeldung über die Luca-App oder einen Anmeldezettel notwendig. Es gilt die 2G-Regel und ein Mund-Nasen-Schutz ist durchgängig zu tragen. Ein Nachweis in Form eines Genesenen-Nachweises oder Impfnachweises ist erforderlich und wird kontrolliert. Bei Erwachsenen ist außerdem ein ausweispflichtiges Dokument und bei Schulkindern ein Schülerausweis o. ä. vorzuzeigen. Kinder unter 6 Jahren sind von der 2G-Beschränkung ausgenommen. Schülerinnen und Schüler sind durch die regelmäßige Testung in den Schulen ebenfalls von der 2G-Beschränkung ausgenommen. Es gelten die allgemeinen und jeweils aktuellen Corona-Vorgaben und Hygiene-Vorschriften.